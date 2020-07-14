По данным ООН, на фоне пандемии коронавируса в мире растет число голодающих

По подсчетам организации, только в прошлом году недоедали около 690 млн. человек. А всего около 2 млрд. страдали от «умеренного или сильного недостатка пищи». Глобальный кризис, к которому привел коронавирус, затронул не только цепочки производства, но и распределение и потребление продовольствия на планете. По подсчетам экспертов, если нынешняя тенденция сохранится, то к 2030 году в мире будет насчитываться 840 млн голодающих.
2020-07-14T06:47:15+03:00
2020-07-14T06:47:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 14 июля 2020
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