По данным ООН, на фоне пандемии коронавируса в мире растет число голодающих

По подсчетам организации, только в прошлом году недоедали около 690 млн. человек. А всего около 2 млрд. страдали от «умеренного или сильного недостатка пищи». Глобальный кризис, к которому привел коронавирус, затронул не только цепочки производства, но и распределение и потребление продовольствия на планете. По подсчетам экспертов, если нынешняя тенденция сохранится, то к 2030 году в мире будет насчитываться 840 млн голодающих.