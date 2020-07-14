Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Он выразил обеспокоенность сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений. Обстановка на границе обострилась в последние дни. По некоторым данным, в результате перестрелок есть убитые и раненые. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации.