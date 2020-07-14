Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Он выразил обеспокоенность сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений. Обстановка на границе обострилась в последние дни. По некоторым данным, в результате перестрелок есть убитые и раненые. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокации.
2020-07-14T06:31:24+03:00
2020-07-14T06:31:24+03:00
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06:31, 14 июля 2020
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