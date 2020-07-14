Объединённые Арабские Эмираты отправляют зонд на Марс

Так в стране хотят отметить 50-летний юбилей основания своего независимого государства.

Ранее на орбиту Марса сумели успешно посылали зонды США, Индия, Россия и Европейское космическое агентство. Проект ОАЭ даже на их фоне выглядит весьма амбициозно. Зонд, который отправится к Марсу, должен будет дать представление о динамике погоды Красной планеты, а также выявить любую важную информацию для грандиозной цели – строительства на планете поселения для людей. Дубай не только разработал проект, как может выглядеть город на Марсе. Но и подсчитал примерную стоимость его возведения.

Сам аппарат, который получил название «Надежда», относительно невелик. Вместе с топливом его масса составляет 1,5 тонны, что сравнимо с весом легкового автомобиля. Запуск зонда будет осуществлен с японской стартовой площадки Танэгасима.

В Эмиратах надеются, что аппарат прибудет к Марсу точно к исторической дате — 2 декабря 2021 года. Когда в ОАЭ будут отмечать полувековой юбилей независимого государства.