В Вене пройдет заседание технического комитета ОПЕК+

Это нужно для подготовки к следующему этапу международной сделки.

Участники договора ОПЕК+ уже в ближайшие дни будут решать есть ли необходимость продлять строгие ограничения добычи нефти еще на один месяц. В связи с этим сегодня пройдет заседание технического комитета картеля, а завтра — мониторингового.

Действующее соглашение вступило в силу в мае этого года после снижения стоимости нефти более чем на тридцать процентов. Тогда, чтобы поднять цену, общую квоту по добыче уменьшили до девяти и семи десятых миллиона баррелей в сутки. Изначально предполагалось, что эти ограничения продержатся всего месяц, но через несколько недель их продлили до конца июля.

Если всё пойдет по плану, то повышение добычи начнется уже в августе. В соглашении сказано, что ограничения будут снимать поэтапно до мая 2022-ого года. Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия выступает за увеличение лимита, в то время как Россия не заинтересована в изменениях.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что договорённости в рамках ОПЕК+ соблюдаются на 87 процентов.