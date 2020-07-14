Законопроект о наказании за отчуждение российских территорий и соответствующие призывы рассмотрят сегодня в Госдуме

Поправки предусматривают тюремный срок.

С инициативой расширить антиэкстремистское законодательство сенатор Клишас и депутат Крашенинников выступили вскоре после принятия поправок к конституции. Законопроект призван привести уголовный кодекс в соответствие с обновленным основным законом, где прописано, что действия по отчуждению территорий, и призывы к ним не допускаются. Санкция предусматривает тюремное наказание.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление суверенитета России. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация с сопредельными государствами. По мнению наблюдателей, это оставит президенту возможность поменять границы на свое усмотрение.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении.