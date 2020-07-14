Адвокат Ивана Сафронова говорит, что ФСБ не связывает уголовное дело против журналиста с его статьями

Следствие считает, что арестованный отправлял секретную информацию чешской спецслужбе в зашифрованных сообщениях, рассказал представитель защиты Сафронова, руководитель организации «Команда 29» Иван Павлов. Накануне журналисту, бывшему сотруднику газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» было предъявлено обвинение в государственной измене. Сам Сафронов вины не признает. Он не сомневается, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, сказал «Эху» адвокат Олег Елисеев.

Адвокат Елисеев добавил, что сторону защиты пока не уведомляли о новых следственных действиях с Сафроновым.