Суд должен рассмотреть сегодня ходатайства о продлении ареста четырём фигурантам дела хабаровского губернатора

Басманный суд Москвы должен рассмотреть сегодня ходатайства о продлении ареста четырём фигурантам дела хабаровского губернатора Сергея Фургала. В том числе бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова. Однопартиец Фургала, лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал в эфире «Эха», что на Мистрюкова оказывают давление. От него требуют обвинительных показаний на Фургала, уверен Жириновский.

Сергея Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в середине нулевых годов. Он вины не признает.