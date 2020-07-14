Требование об обязательном ношении масок вводят в английских магазинах

Новое правило будет действовать с конца июля. Лицевые повязки в закрытых помещениях помогают защитить людей от коронавируса, уверены в кабинете министров. За нарушение требований грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, передает агентство ТАСС. До этого маски или любые другие закрывающие лицо повязки было необходимо носить только в общественном транспорте. Новые меры распространяются лишь на Англию, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия сами определяют свою эпидемиологическую политику.