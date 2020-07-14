Требование об обязательном ношении масок вводят в английских магазинах

Новое правило будет действовать с конца июля. Лицевые повязки в закрытых помещениях помогают защитить людей от коронавируса, уверены в кабинете министров. За нарушение требований грозит штраф в 100 фунтов стерлингов, передает агентство ТАСС. До этого маски или любые другие закрывающие лицо повязки было необходимо носить только в общественном транспорте. Новые меры распространяются лишь на Англию, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия сами определяют свою эпидемиологическую политику.
2020-07-14T05:04:00+03:00
2020-07-14T04:52:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675981-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…