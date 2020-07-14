Прокуратура Москвы проверяет информацию о том, что дворники в одном из районов не получили часть зарплаты

Ведомство отреагировало после сообщений о проблемах у работников коммунальных служб на северо-западе столицы, передает агентство «Москва». Как передавал телеканал «Настоящее время», в Левобережном районе мигранты в спецовках устроили акцию у офиса ГБУ «Жилищник». Они утверждают, что получили за июнь на треть меньше.
2020-07-14T05:04:00+03:00
2020-07-14T04:52:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 14 июля 2020
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