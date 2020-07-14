Госсекретарь США Майк Помепо обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Афганистане

Переговоры прошли после публикаций в американской прессе о том, что российская военная разведка, возможно, предлагала афганским талибам деньги за убийства военнослужащих США. В свою очередь американская администрация считает, что спецслужбы не подтвердили такую информацию. В ходе переговоров, как передает агентство Reuters, Помпео поднял вопрос о безопасности предстоящих в США президентских выборов. Официальные лица выражали обеспокоенность тем, что Россия может вмешаться в кампанию. Москва обвинения в этом, а также во вмешательстве в предыдущие президентские выборы отвергает.
2020-07-14T05:04:00+03:00
2020-07-14T04:51:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675977-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…