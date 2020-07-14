Госсекретарь США Майк Помепо обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Афганистане

Переговоры прошли после публикаций в американской прессе о том, что российская военная разведка, возможно, предлагала афганским талибам деньги за убийства военнослужащих США. В свою очередь американская администрация считает, что спецслужбы не подтвердили такую информацию. В ходе переговоров, как передает агентство Reuters, Помпео поднял вопрос о безопасности предстоящих в США президентских выборов. Официальные лица выражали обеспокоенность тем, что Россия может вмешаться в кампанию. Москва обвинения в этом, а также во вмешательстве в предыдущие президентские выборы отвергает.