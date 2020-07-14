Новый случай разлива топлива в России На этот раз на трубопроводе в Хабаровском крае

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Комсомольском районе, рассказали в региональном управлении СК. Объем утечки и компания, которой принадлежит трубопровод, пока не названы. Место происшествия находится в труднодоступном районе. Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ в Норильске и трубопроводе на Таймыре. В обоих случаях это случилось на объектах, связанных с компанией «Норникель».