Новый случай разлива топлива в России На этот раз на трубопроводе в Хабаровском крае

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Комсомольском районе, рассказали в региональном управлении СК. Объем утечки и компания, которой принадлежит трубопровод, пока не названы. Место происшествия находится в труднодоступном районе. Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ в Норильске и трубопроводе на Таймыре. В обоих случаях это случилось на объектах, связанных с компанией «Норникель».
2020-07-14T05:04:00+03:00
2020-07-14T04:50:49+03:00
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05:04, 14 июля 2020
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