Верховный суд разрешил рассматривать в России споры с Facebook об удалении страниц или блокировке публикаций

Он вынес определение по иску бывшего члена Совета Федерации Евгения Тарло. Экс-сенатор и еще несколько человек требовали от руководства социальной сети восстановить их удаленные учетные записи и запретить блокировать их в будущем. Тогда Тверской суд столицы отказал в иске и сослался на неподсудность дела и отсутствие правовых отношений между сторонами. По решению Верховного суда, российские инстанции вправе рассматривать дела с участием иностранных компаний, если те размещают в интернете рекламу для потребителей на территории нашей страны.
2020-07-14T05:04:00+03:00
2020-07-14T04:50:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 14 июля 2020
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