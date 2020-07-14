Верховный суд разрешил рассматривать в России споры с Facebook об удалении страниц или блокировке публикаций

Он вынес определение по иску бывшего члена Совета Федерации Евгения Тарло. Экс-сенатор и еще несколько человек требовали от руководства социальной сети восстановить их удаленные учетные записи и запретить блокировать их в будущем. Тогда Тверской суд столицы отказал в иске и сослался на неподсудность дела и отсутствие правовых отношений между сторонами. По решению Верховного суда, российские инстанции вправе рассматривать дела с участием иностранных компаний, если те размещают в интернете рекламу для потребителей на территории нашей страны.