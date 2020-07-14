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05:04, 14 июля 2020

Телеканал «Дождь» утверждает, что Иван Сафронов может остаться советником главы «Роскосмоса» до приговора суда

Если журналист будет оправдан, он сможет претендовать на компенсацию заработной платы за все время своего пребывания в СИЗО, говорят юристы. Близкий к «Роскосмосу» источник «Дождя» сказал, что никаких действий по увольнению советника главы госкорпорации никто не предпринимал. Накануне следствие предъявило Сафронову обвинение в государственной измене, сам он вины не признает. Журналист считает, что уголовное преследование связано с его статьями.



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