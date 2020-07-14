Телеканал «Дождь» утверждает, что Иван Сафронов может остаться советником главы «Роскосмоса» до приговора суда

Если журналист будет оправдан, он сможет претендовать на компенсацию заработной платы за все время своего пребывания в СИЗО, говорят юристы. Близкий к «Роскосмосу» источник «Дождя» сказал, что никаких действий по увольнению советника главы госкорпорации никто не предпринимал. Накануне следствие предъявило Сафронову обвинение в государственной измене, сам он вины не признает. Журналист считает, что уголовное преследование связано с его статьями.
2020-07-14T05:04:00+03:00
2020-07-14T05:15:04+03:00
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05:04, 14 июля 2020
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