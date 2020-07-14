Полиция Калифорнии обнаружила тело актрисы, звезды сериала «Хор» Наи Риверы

На прошлой неделе она пропала без вести во время прогулки по озеру. В катере, который арендовала 33-летняя актриса, обнаружили лишь ее четырехлетнего сына. В поисковой операции принимали участие водолазы, полицейские собаки, вертолеты, а также подводные аппараты с дистанционным управлением. По словам местного шерифа, у них пока нет оснований считать смерть актрисы результатом злого умысла, или самоубийством. Ранее погибли две коллег Риверы по сериалу «Хор». Кори Монтейт скончался от передозировки наркотиков, Марк Саллинг покончил с собой.