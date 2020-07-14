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04:07, 14 июля 2020

Верховный суд Ингушетии запретил деятельность Ингушского комитета национального единства

Ранее сообщалось, что членов этой организации обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти на митингах против договора о границе с Чечней. Также их обвиняли в участии в экстремистском сообществе, передает агентство «Интерфакс». Акции протеста против соглашения о границе проходили в Ингушетии с осени 2018 по весну 2019 года.



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