Суд в Крыму должен огласить сегодня приговор владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову

Предпринимателю может грозить крупный штраф или до 6 лет лишения свободы из-за инцидента двухлетней давности. Тогда один из львов укусил туристку. Руководство парка утверждало, что потерпевшая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву. Сама она отрицает это. Теперь пострадавшая туристка, как передает агентство «Интерфакс», просит суд о реальном сроке для Зубкова.
2020-07-14T04:06:47+03:00
2020-07-14T04:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 14 июля 2020
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