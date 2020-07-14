Суд в Крыму должен огласить сегодня приговор владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову

Предпринимателю может грозить крупный штраф или до 6 лет лишения свободы из-за инцидента двухлетней давности. Тогда один из львов укусил туристку. Руководство парка утверждало, что потерпевшая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву. Сама она отрицает это. Теперь пострадавшая туристка, как передает агентство «Интерфакс», просит суд о реальном сроке для Зубкова.