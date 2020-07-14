Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи российского гражданства

На такую процедуру могут рассчитывать иностранцы, у которых есть совершеннолетние дети-россияне. Закон предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для получающих российское гражданство. Иностранцы могут не отказываться от уже имеющегося паспорта. В марте был принят закон, который упрощает получение российского гражданства для украинцев и белорусов.
2020-07-14T04:06:08+03:00
2020-07-14T04:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 14 июля 2020
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