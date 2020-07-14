Законодательный орган, действующий на востоке Ливии, разрешил Египту вмешаться в конфликт с правительством

Палата представителей, которая поддерживает антиправительственные силы Халифы Хафтара, обвинила Турцию в прямом вторжении в Ливию. Больше года силы Хафтара пытаются захватить столицу страны Триполи, где действует признанное Западом и ООН Правительство национального согласия. В конце прошлого месяца президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил интервенции в Ливию для прекращения конфликта и безопасности границ республики.