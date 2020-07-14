Соединенные штаты призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить применение силы на границе

В американском Госдепартаменте осудили произошедшее и напомнили о необходимости жестко придерживаться режима прекращения огня. Ранее министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военнослужащих в попытке атаковать позиции армии республики. Бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военных, четверо ранены. В свою очередь в Ереване настаивают, что ситуация на границе обострилась по вине Азербайджана. Двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.