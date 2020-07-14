Франция из-за коронавируса меняет сценарий национального праздника

Сегодня республика отмечает День взятия Бастилии. В Париже пройдет официальная церемония в честь военных медиков, которые участвуют в борьбе с пандемией. Руководство республики отказалось от традиционного военного парада. Вместо этого президент Эммманюэль Макрон проведет смотр войск, который состоится без зрителей, передает агентство ТАСС. Во многих городах отменили традиционные праздничные фейерверки.