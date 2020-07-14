ОБСЕ обеспокоена «крайней поляризацией» на выборах в Польше

По словам представителя организации, в СМИ в ходе президентской кампании отсутствовала беспристрастность, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW. По итогам второго тура действующий президент Анджей Дуда с небольшим перевесом одержал верх над Рафалом Тшасковским. Как сказали в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, во время предвыборной борьбы «враждебность буквально висела в воздухе». А поддержку Дуде оказывало общественное вещание.