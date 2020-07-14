ОБСЕ обеспокоена «крайней поляризацией» на выборах в Польше

По словам представителя организации, в СМИ в ходе президентской кампании отсутствовала беспристрастность, пишет сайт немецкого медиахолдинга DW. По итогам второго тура действующий президент Анджей Дуда с небольшим перевесом одержал верх над Рафалом Тшасковским. Как сказали в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, во время предвыборной борьбы «враждебность буквально висела в воздухе». А поддержку Дуде оказывало общественное вещание.
2020-07-14T03:08:26+03:00
2020-07-14T03:08:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675951-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...