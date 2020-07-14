Центризбирком Белоруссии должен зарегистрировать сегодня кандидатов в президенты

Сами выборы пройдут 9 августа. К нынешнему этапу, как сообщается, подошли семь из 15 претендентов. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, это в том числе бывший председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас находится под арестом и Светлан Тихановская, чей муж, оппозиционер Сергей Тихановский сейчас, как и Бабарико, арестован. После задержания Бабарико в республике прошла серия акций протеста.
2020-07-14T03:07:53+03:00
2020-07-14T03:07:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675949-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...