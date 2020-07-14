Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в СК на нападение на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре

Туда она приезжала снимать сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), который отрицает пандемию коронавируса и критикует руководство РПЦ и страны. . Сейчас он контролирует монастырь. После конфликта у оператора Сергея Ерженкова, как отмечает Собчак, был диагностирован перелом кисти. Она просит возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста.