Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в СК на нападение на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре

Туда она приезжала снимать сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), который отрицает пандемию коронавируса и критикует руководство РПЦ и страны. . Сейчас он контролирует монастырь. После конфликта у оператора Сергея Ерженкова, как отмечает Собчак, был диагностирован перелом кисти. Она просит возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста.
2020-07-14T03:05:29+03:00
2020-07-14T03:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 14 июля 2020
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