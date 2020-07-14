Всемирная организация здравоохранения рассматривает 4 сценария распространения коронавируса

Глава международной структуры Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что каждый из вариантов относится к одному из регионов, в зависимости от действий властей по борьбе с инфекцией. Он уверен, что многие страны выбрали неправильное направление. И потому возвращения «к нормальной жизни» в скором времени ждать не стоит, добавил руководитель ВОЗ.
2020-07-14T03:04:57+03:00
2020-07-14T03:04:57+03:00
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03:04, 14 июля 2020
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