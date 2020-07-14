Олимпийский комитет России объявил о финансовых нарушениях в Российском антидопинговом агентстве

Президент ОКР Станислав Поздняков не исключил, что результаты проверки передадут следственным органам. Как пишет газета «КоммерсантЪ», центральной фигурой нового конфликта в российском спорте становится генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который известен также критик отечественных спортивных руководителей в период последнего обострения допингового кризиса. Судьбу Гануса, добавляет издание, решит наблюдательный совет агентства.
2020-07-14T03:04:20+03:00
2020-07-14T03:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 14 июля 2020
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