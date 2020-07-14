Олимпийский комитет России объявил о финансовых нарушениях в Российском антидопинговом агентстве

Президент ОКР Станислав Поздняков не исключил, что результаты проверки передадут следственным органам. Как пишет газета «КоммерсантЪ», центральной фигурой нового конфликта в российском спорте становится генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который известен также критик отечественных спортивных руководителей в период последнего обострения допингового кризиса. Судьбу Гануса, добавляет издание, решит наблюдательный совет агентства.