В отставку ушел президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко

Он выразил надежду, что его преемник сможет договориться о восстановлении статуса организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Юрченко проработал на этом посту меньше пяти месяцев. Российские легкоатлеты лишены членства в международной ассоциации уже почти 5 лет из-за допингового скандала. В марте ВФЛА, как напоминает агентство РИА Новости, была оштрафована на 10 миллионов долларов (5 из них условно) за допущенные прежним руководством нарушения.