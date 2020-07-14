В отставку ушел президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко

Он выразил надежду, что его преемник сможет договориться о восстановлении статуса организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Юрченко проработал на этом посту меньше пяти месяцев. Российские легкоатлеты лишены членства в международной ассоциации уже почти 5 лет из-за допингового скандала. В марте ВФЛА, как напоминает агентство РИА Новости, была оштрафована на 10 миллионов долларов (5 из них условно) за допущенные прежним руководством нарушения.
2020-07-14T02:17:27+03:00
2020-07-14T02:17:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:17, 14 июля 2020
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