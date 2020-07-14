Журналист Сергей Простаков объявил об уходе с поста шеф-редактора издания «МБХ медиа»

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Это произошло после того, как несколько девушек в твиттере обвинили его в домогательствах. Сам Простаков отметил, что просит прощения у тех, кого обидел или кто счел его поведение оскорбительным. Он также подчеркнул, что раскаивается в подобных поступках.
2020-07-14T02:16:51+03:00
2020-07-14T02:16:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:16, 14 июля 2020
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