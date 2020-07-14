Журналист Сергей Простаков объявил об уходе с поста шеф-редактора издания «МБХ медиа»

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Это произошло после того, как несколько девушек в твиттере обвинили его в домогательствах. Сам Простаков отметил, что просит прощения у тех, кого обидел или кто счел его поведение оскорбительным. Он также подчеркнул, что раскаивается в подобных поступках.