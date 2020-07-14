Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила полной приостановке экспорта

Поставки возобновились в пятницу, однако в субботу антиправительственные силы Халифы Хафтара потребовали прекратить дальнейшую отгрузку. В компании утверждают, что нефтяной порт страны Эс-Сидер сейчас занимают российские и сирийские наемники, которые воюют на стороне Хафтара, передает агентство «Интерфакс». В начале года антиправительственные силы уже блокировали объекты нефтяной промышленности. Это произошло накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии.