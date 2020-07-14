Роспотребнадзор отменяет со среды двухнедельный карантины для прибывающих в Россию граждан

Однако россияне после возвращения будут обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней. Иностранцам при въезде в нашу страну необходимо иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, либо сделать платный тест уже в России.
2020-07-14T02:14:44+03:00
2020-07-14T02:14:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:14, 14 июля 2020
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