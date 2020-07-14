Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за протеста строителей Амурского газоперерабатывающего завода

Расследование ведется по статьям о хулиганстве и массовых беспорядках, передает агентство ТАСС. Конфликт, как говорят в СК, возник между работниками подрядной организации и ее руководством из-за разногласий в выплате зарплаты. По словам представителей предприятия, около 300 человек накануне ворвались в офисные помещения вахтового городка и устроили погром. Для наведения порядка на место происшествия были вызваны сотрудники внутренних органов.