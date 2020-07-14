Четвертая акция протеста против ареста губернатора Сергея Фургала прошла в Хабаровске

Как пишет сайт Сибирь.Реалии, митингующие организовали демонстрацию в центре города. О задержаниях не сообщается. В минувшую субботу в Хабаровске прошёл массовый митинг против задержания Фургала. Губернатора подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство. Он вину не признает. Сейчас он находится в московском СИЗО, где с ним проводят следственные действия.
2020-07-14T02:13:18+03:00
2020-07-14T02:13:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 14 июля 2020
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