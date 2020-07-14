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01:09, 14 июля 2020

Псковская журналистка Светлана Прокопьева стала лауреатом Международной премии свободы прессы 2020 года

Накануне об этом объявил Комитет защиты журналистов. Помимо лауреата из России, награду получит фотожурналист Шахидул Алам из Бангладеш, независимый экономический репортер Мохаммад Мосаед из Ирана и издатель газеты Premium Times Дапо Олорунйоми из Нигерии. Как отметили в комитете, все они были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию за свою работу. Неделю назад военный окружной суд в Пскове приговорил Прокопьеву к штрафу 500 тыс. руб. по обвинению в «оправдании терроризма» за публикацию, где она обсуждала возможные причины взрыва у здания ФСБ в Архангельске, который устроил местный житель. Прокурор просил для нее шесть лет лишения свободы.



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