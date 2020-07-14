Состояние главы «Норникеля» В. Потанина, по подсчетам журнала Forbes, сократилось на фоне экологических скандалов

Оно снизилось более чем на 3,5 млрд. долларов до чуть более 23 млрд. В то же время Потанин, как добавляет издание, остается на первом месте в списке богатых россиян. В конце мая на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей структурам «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. Подобное ЧП случилось в выходные в поселке Тухард на Таймыре. Там из трубопровода, принадлежащего компании, вылилось авиационное топливо. Накануне, как передает агентство ТАСС, «Норникель» стал лидером падения на торгах на Мосбирже. Акции компании опускались почти на 3%.
2020-07-14T01:08:30+03:00
2020-07-14T01:08:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 14 июля 2020
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