Состояние главы «Норникеля» В. Потанина, по подсчетам журнала Forbes, сократилось на фоне экологических скандалов

Оно снизилось более чем на 3,5 млрд. долларов до чуть более 23 млрд. В то же время Потанин, как добавляет издание, остается на первом месте в списке богатых россиян. В конце мая на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей структурам «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. Подобное ЧП случилось в выходные в поселке Тухард на Таймыре. Там из трубопровода, принадлежащего компании, вылилось авиационное топливо. Накануне, как передает агентство ТАСС, «Норникель» стал лидером падения на торгах на Мосбирже. Акции компании опускались почти на 3%.