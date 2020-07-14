Роспотребнадзор рекомендует жителям Самары закрыть окна и не выходить на улицу из-за пожара на складе с пластиком

Это касается пяти районов города. Огонь охватил около 10 тысяч метров складской территории. Там частично обрушилась кровля. К тушению пожара привлечены два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС России. По сведениям спасателей, погибших и пострадавших нет.
2020-07-14T01:07:51+03:00
2020-07-14T01:07:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 14 июля 2020
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