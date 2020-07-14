Роспотребнадзор рекомендует жителям Самары закрыть окна и не выходить на улицу из-за пожара на складе с пластиком

Это касается пяти районов города. Огонь охватил около 10 тысяч метров складской территории. Там частично обрушилась кровля. К тушению пожара привлечены два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС России. По сведениям спасателей, погибших и пострадавших нет.