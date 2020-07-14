Адвокат Ивана Сафронова сказал, что ФСБ не нашла сведений, которые содержат гостайну, в публикациях журналиста

Спецслужба считает, что арестованный отправлял секретную информацию в зашифрованных сообщениях, пояснил представитель защиты Сафронова, руководитель организации «Команда 29» Иван Павлов. Накануне журналисту, бывшему сотруднику газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» было предъявлено обвинение в государственной измене. Сам Сафронов вины не признает.
2020-07-14T01:07:24+03:00
2020-07-14T01:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 14 июля 2020
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