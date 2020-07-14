Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:06, 14 июля 2020

Власти штата Калифорния ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

Губернатор Гэвин Ньюсом запрещает мероприятия в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. В 30 округах штата, где живет подавляющее большинство населения региона, закроют церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. Тем временем, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире превысило 13 млн. человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца…

5 58 6 5303
Новости

Путин: У России есть исторический шанс впервые кардинально решить жилищный вопрос Путин попросил уделить этому особое внимание правительство и вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует строительство…

5 64 6 8918
Новости

Президент Путин считает, что у России появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос Путин попросил вице-премьера Хуснуллина, который курирует правительство, уделить этому направлению особое внимание…

5 54 6 8234
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 174 6 28640 13.07
Интервью Лукавая цифра

Микко Хаутала гость: Микко Хаутала чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России

Для нас Маннергейм – фигура самого высшего масштаба. Но понимаю, что его репутация в России неоднозначная… Он лично не являлся другом или союзником Гитлера. Он всегда критически относился к Гитлеру. Время было такое…

5 77 6 13610 08.07
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 40 6 7169 11.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 63 6 11606 10.07
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Неосталинизм У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником…

5 509 6 96834 08.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закрытая Россия У нас есть все основания не доверять ФСБ и следствию. И есть все основания требовать публичного и открытого разбирательства дела журналиста, который всю жизнь занимался публичной и открытой работой…

5 108 6 23196 08.07
Блоги

Юрий Дудь: Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий Когда вы видите новости, что к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему…

5 82 6 17988 13.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 18536 10.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9301 10.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Единый Государственный Эрзац Им хочется, чтобы учитель не учил, а обслуживал интересы машины, и им плевать, что машина давит их детей…

5 244 6 58554 07.07
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Боже, благослови Америку! Японцы и китайцы, русские и итальянцы носят джинсы, смотрят американские фильмы, едят гамбургеры и пользуются айфонами, летая на «Боингах». Вестернизация и глобализация образцов. Но самый главный экспортный товар Америки — это Свобода!..

5 23 6 5658 09.07
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Возвращение сталинизма Сталин сегодня превратился из реального человека в миф, а борьба с мифами никогда не была эффективной и потому сейчас практически бессмысленна…

5 160 6 38854 08.07
Блоги

The National Interest (США): интервью с Константином Ремчуковым о том, почему Владимир Путин в 2024 году может уйти в отставку Мой прогноз — 55% против 45%, что он не будет баллотироваться в 2024 году. Посмотрим правде в глаза: Путин не хочет стать «хромой уткой»...

5 55 6 13469 13.07

Популярное за неделю

Новости

Отрицающий пандемию бывший священник призвал Владимира Путина передать ему президентские полномочия Лишенный сана схиигумен Сергий в видеообращении пообещал в противном случае начать полномасштабную духовную войну…

5 29 6 45748
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Выяснилось, что удавок можно наделать гораздо больше, чем есть шей в России. И поэтому решили, что не надо пропадать добру, и на совершенно случайных шеях начали это всё опробовать…

5 65 6 110929 08.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

3287547
«XVIII век, 2-я четверть»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4626 12.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 218 6 230713 12.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 59 6 98705 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8623858
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4553502

Сегодня в эфире