Власти штата Калифорния ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

Губернатор Гэвин Ньюсом запрещает мероприятия в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. В 30 округах штата, где живет подавляющее большинство населения региона, закроют церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. Тем временем, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире превысило 13 млн. человек.
2020-07-14T01:06:11+03:00
2020-07-14T01:06:11+03:00
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01:06, 14 июля 2020
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