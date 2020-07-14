Власти штата Калифорния ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

Губернатор Гэвин Ньюсом запрещает мероприятия в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. В 30 округах штата, где живет подавляющее большинство населения региона, закроют церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. Тем временем, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире превысило 13 млн. человек.