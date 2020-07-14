В Москве, по данным Департамента здравоохранения, в июне скончались более 13 тысяч человек

Это почти на 3700 больше, чем в среднем за этот месяц последние три года. Коронавирус как основная или сопутствующая причина смерти указан в 3408 случаях. Это меньше, чем в мае, на 35%, подчеркнули в департаменте. За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов, у кого была подтверждена инфекция. Общее число умерших с коронавирусом в столице превысило 4200 человек.