Белогорский районный суд вынесет приговор по делу туристки, которую 2 года назад укусил лев в сафари-парке «Тайган»

Владельцу парка Олегу Зубкову грозит штраф и условный срок, напоминает Константин Похмелов.

Пленка—

Инцидент произошел в крупнейшем в Европе львином питомнике неподалеку от Симферополя. Во время фотосессии с хищником, туристка Ольга Соломина была укушена львом за руку. Девушку отвезли в медпункт. Рану обработали, однако от госпитализации Ольга отказалась. Но потребовала в качестве компенсации 1 миллион рублей. С владельца парка Олега Зубкова взяли подписку о невыезде.

В феврале Белогорский районный суд арестовал крымского бизнесмена за нарушение подписки. Олег Зубков был отправлен в СИЗО Симферополя. Однако Глава Крыма Сергей Аксенов стал личным поручителем Зубкова. После чего меру пресечения в виде заключения под стражей изменили на «запрет определенных действий».

Прокурор запросил для Олега Зубкова три года условно и 500 тысяч рублей штрафа.