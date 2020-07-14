Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения хабаровскому предпринимателю Н.Мистрюкову

Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения хабаровскому предпринимателю Николаю Мистрюкову.

Он проходит фигурантом дела губернатора Сергея Фургала.

В Басманном районном суде пройдет заседание о продлении ареста предпринимателя Николая Мистрюкова. Как сообщает «Интерфакс», именно он дал показания о причастности губернатора Сергея Фургала к организации нескольких убийств. По данным агентства, Мистрюков пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Сейчас он находится под государственной защитой, ему выделили личную охрану и обеспечили конфиденциальность персональных данных.

Что именно сказал бизнесмен — неизвестно. Тем не менее, ранее адвокаты главы Хабаровского края говорили, что предъявленные следователями обвинения основаны только на предположениях.

Как сообщает агентство ТАСС, по делу Фургала проходят как минимум пять человек. Помимо самого губернатора и Мистрюкова, это также бывший помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Парей и инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров. На прошлой неделе заседание в Басманном суде закрыли от общественности, поскольку по словам следователей, кто-то из участников дела получил угрозы.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что уже в ближайшее время Сергея Фургала лишат должности. По данным издания в Кремле объявят, что это произошло в связи с утратой доверия.