Ксения Собчак использовала кадры своего задержания в рекламе онлайн-супермаркета.

Реклама появилась в выпуске ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак» от 13 июля. В ролике сначала показаны несколько кадров задержания Собчак во время серии одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова на Лубянке, затем — постановочная съемка в отделении полиции, где телеведущая заказывает продукты из супермаркета. Собчак была задержана 7 июля. Ее отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола.
2020-07-13T23:55:06+03:00
2020-07-13T23:55:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:55, 13 июля 2020
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