Ксения Собчак использовала кадры своего задержания в рекламе онлайн-супермаркета.

Реклама появилась в выпуске ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак» от 13 июля. В ролике сначала показаны несколько кадров задержания Собчак во время серии одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова на Лубянке, затем — постановочная съемка в отделении полиции, где телеведущая заказывает продукты из супермаркета. Собчак была задержана 7 июля. Ее отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола.