ВС разрешил российским судам рассматривать споры с ФБ об удалении аккаунтов или блокировке контента

Как передает ТАСС, вынесенное определение касается иска бывшего члена СФ Евгения Тарло. В прошлом году он и еще несколько человек подали иск к ФБ в Тверской суд Москвы с требованием восстановить их удаленные аккаунты и запретить блокировать их в будущем. Тверской суд тогда не стал рассматривать иск, сославшись на неподсудность, а Мосгорсуд признал решение первой инстанции законным.