ВС разрешил российским судам рассматривать споры с ФБ об удалении аккаунтов или блокировке контента

Как передает ТАСС, вынесенное определение касается иска бывшего члена СФ Евгения Тарло. В прошлом году он и еще несколько человек подали иск к ФБ в Тверской суд Москвы с требованием восстановить их удаленные аккаунты и запретить блокировать их в будущем. Тверской суд тогда не стал рассматривать иск, сославшись на неподсудность, а Мосгорсуд признал решение первой инстанции законным.
2020-07-13T23:05:37+03:00
2020-07-13T23:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 13 июля 2020
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