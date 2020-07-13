Минская группа ОБСЕ призвала Ереван и Баку снова принять Наблюдателей и возобновить предметные переговоры

Накануне на границе Азербайджана и Армении — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха произошел бой. Потери понести обе стороны. Ответственность за нарушение режима прекращения огня Баку и Ереван возлагают друг на друга.
2020-07-13T23:05:11+03:00
2020-07-13T23:05:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 13 июля 2020
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