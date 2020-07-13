Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на ее съемочную группу 27 июня в монастыре в Свердловской области, который взял под контроль лишенный сана схиигумен Сергий. Заявление также подал член съемочной группы Сергей Ерженков, которому в результате нападения сломали руку. При этом представитель Сергия Всеволод Могучий назвал случившееся провокацией и утверждал, что журналистов не били.
2020-07-13T23:03:43+03:00
2020-07-13T23:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 13 июля 2020
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