Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности. Речь идет о нападении на ее съемочную группу 27 июня в монастыре в Свердловской области, который взял под контроль лишенный сана схиигумен Сергий. Заявление также подал член съемочной группы Сергей Ерженков, которому в результате нападения сломали руку. При этом представитель Сергия Всеволод Могучий назвал случившееся провокацией и утверждал, что журналистов не били.