С 15 июля для въезжающих в Россию, отменят обязательную двухнедельную изоляцию

Как следует из постановления главы Роспотребнадзора, приезжающие должны будут иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, или в течение трех дней сделать такой тест на территории страны. При положительном тесте или ухудшении самочувствия они должны будут изолироваться. Граждане России после возвращения в страну из-за границы тоже должны будут пройти обследование на коронавирус в течение трех дней.
2020-07-13T22:33:23+03:00
2020-07-13T22:33:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675887-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 13 июля 2020
Загрузка комментариев...