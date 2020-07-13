С 15 июля для въезжающих в Россию, отменят обязательную двухнедельную изоляцию

Как следует из постановления главы Роспотребнадзора, приезжающие должны будут иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, или в течение трех дней сделать такой тест на территории страны. При положительном тесте или ухудшении самочувствия они должны будут изолироваться. Граждане России после возвращения в страну из-за границы тоже должны будут пройти обследование на коронавирус в течение трех дней.