В Самаре на месте пожара на складе лакокрасочных изделий выявлено превышение ПДК вредных веществ

Роспотребнадзор рекомендовал жителям пяти районов закрыть окна и использовать системы кондиционирования. Пожар охватил площадь в 10 тыс. кв. метров. Площадь самого склада — 21 тыс. кв. м. К тушению привлечены два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура уже начала проверку по факту возгорания.