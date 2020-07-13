В Самаре на месте пожара на складе лакокрасочных изделий выявлено превышение ПДК вредных веществ

Роспотребнадзор рекомендовал жителям пяти районов закрыть окна и использовать системы кондиционирования. Пожар охватил площадь в 10 тыс. кв. метров. Площадь самого склада — 21 тыс. кв. м. К тушению привлечены два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура уже начала проверку по факту возгорания.
2020-07-13T22:31:59+03:00
2020-07-13T22:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 13 июля 2020
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