Самолет авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске

Как сообщил ТАСС источник в авиакомпании, причиной стал дебош на борту. Пассажирка нарушила правила безопасности и дважды закурила в салоне, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма и командир экипаже принял решение о вынужденной посадке. Нарушительницу в Петрозаводске ожидают сотрудники полиции.
2020-07-13T22:31:09+03:00
2020-07-13T22:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 13 июля 2020
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