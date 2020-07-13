Самолет авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске

Как сообщил ТАСС источник в авиакомпании, причиной стал дебош на борту. Пассажирка нарушила правила безопасности и дважды закурила в салоне, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма и командир экипаже принял решение о вынужденной посадке. Нарушительницу в Петрозаводске ожидают сотрудники полиции.