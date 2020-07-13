Россия отменяет двухнедельный карантин для прибывающих в страну россиян и иностранцев

Обязательная изоляция была введена весной из-за эпидемии коронавируса.

Начиная со среды иностранные граждане, въезжающие в Россию, могут на границе показать справку о том, что у них нет коронавируса. Она должна быть свежей — тест необходимо сдать не ранее, чем за три дня до прибытия. Также можно предоставить документ, подтверждающий наличие антител, если таковой имеется. Если справки нет, то тест можно сделать уже в России в течении трех дней. Сдавать анализ придется платно. Это следует из постановления Роспотребнадзора. Въезжающим из-за рубежа россиянам, как и иностранцам, можно либо показать справку, либо пройти тест. Работодателей обязали это проконтролировать. О том, что правила изменятся, ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также рассказала, что с 15 июля могут начаться переговоры по снятию ограничений на международные перелеты. Однако это вряд ли сильно изменит ситуацию для российских туристов – большинство стран, открывающих свои границы, по-прежнему не готовы принимать россиян из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Россия занимает четвертое место в мире по числу зараженных – их в стране более 700 тысяч. На первом месте США, за ними идут Бразилия и Индия.