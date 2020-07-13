Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год

Как передает Радио Свобода, об этом объявил Комитет по защите журналистов. В России Прокопьева признана судом виновной в оправдании терроризма и оштрафована на полмиллиона рублей за комментарий о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске. Своей вины Прокопьева не признала.