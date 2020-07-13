Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год

Как передает Радио Свобода, об этом объявил Комитет по защите журналистов. В России Прокопьева признана судом виновной в оправдании терроризма и оштрафована на полмиллиона рублей за комментарий о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске. Своей вины Прокопьева не признала.
2020-07-13T21:31:41+03:00
2020-07-13T21:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 13 июля 2020
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