Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк.



Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.



По данным Госизбиркома, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.