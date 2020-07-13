Очередная несогласованная акция в поддержкуСергея Фургала прошла сегодня в Хабаровске

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла сегодня в Хабаровске. Жители региона недовольны прежде всего тем, что вся власть находится в Москве. Об этом в нашем эфире сказал политолог Валерий Соловей. Люди выбрали Фургала, и его арест показывает, насколько мало интересуется власть волеизъявлением народа, — пояснил Валерий Соловей.