Очередная несогласованная акция в поддержкуСергея Фургала прошла сегодня в Хабаровске

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла сегодня в Хабаровске. Жители региона недовольны прежде всего тем, что вся власть находится в Москве. Об этом в нашем эфире сказал политолог Валерий Соловей. Люди выбрали Фургала, и его арест показывает, насколько мало интересуется власть волеизъявлением народа, — пояснил Валерий Соловей.
2020-07-13T21:07:56+03:00
2020-07-13T21:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 13 июля 2020
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